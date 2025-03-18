Інтерфакс-Україна

Події

22:10 18.03.2025

Зеленський хотів би дізнатись від Трампа деталі його розмови з Путіним

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Зеленський хотів би дізнатись від Трампа деталі його розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що хотів би дізнатись певні деталі телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок.

"У нього була розмова, вони про щось поговорили, ми з вами почули деякі деталі. Я хотів би почути більше деталей, тим більше, що американська сторона пропонує нам всім зустрітись - не нам всім, а групам - зустрітись на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі", - сказав Зеленський під час відеоспілкування зі журналістами у вівторок.

Він відзначив, що Україна підтримує будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру. "Ми і будемо підтримувати, але для того, щоб щось підтримувати, треба розуміти, що конкретно. Буде час у президента Трампа, він зайнята людина, буде час, він набере будь-який час, у нього є телефон, немає питання. Ми готові, проговоримо з ним наступні кроки. З задоволенням", - сказав президент.

Він також відзначив важливість дізнатись деталі розмови, щоб проговорити з партнерами. "Тому що в цій війні дві сторони – Росія і Україна. І без України домовлятися, мені здається, безрезультативно", - сказав Зеленський.

Теги: #сша #рф #президент

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