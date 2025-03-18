Інтерфакс-Україна

Події

20:25 18.03.2025

ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

3 хв читати
ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток
Фото: elements.envato.com

Ініціатива "U-LEAD з Європою", яка впроваджується за підтримки ЄС та його держав-членів Німеччини, Данії, Франції, Польщі та Словенії у співпраці з Урядом України, офіційно розпочинає III фазу своєї реалізації.

Під час заходу з нагоди старту III фази U-LEAD у вівторок посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що ЄС та його країни-члени підтримували Україну з самого початку децентралізації, надаючи можливість громадам взяти на себе відповідальність за своє майбутнє.

“Уряди змінюються, але добре налагоджені державні послуги, такі, як якісні школи, лікарні та підтримка сімей, залишаються незмінними. Вони формують повсякденне життя людей у справді важливий спосіб. Децентралізація робить громадян щасливішими, послуги кращими, рівень корупції нижчим, а рівень життя в регіонах - вищим. Нині, перед лицем неспровокованої агресії Росії, Україні як ніколи потрібна децентралізація”, - сказала вона.

За словами Матернової, сильні та спроможні регіони є основою її стійкості, і ЄС “бачить децентралізовану Україну з процвітаючими регіонами життєво важливою частиною нашого спільного європейського майбутнього”.

"U-LEAD з Європою" має намір продовжити зосереджуватися на зміцненні місцевого самоврядування та забезпеченні стійкого відновлення на місцевому та регіональному рівнях у контексті цілей європейської інтеграції України. III фаза триватиме до кінця 2027 року з бюджетом у 62 млн євро, з яких ЄС надає 40 млн євро, Німеччина – 18 млн євро, а Данія – 4 млн євро. Ці спільні зусилля спрямовані на підтримку поточних реформ в Україні шляхом зміцнення громад, посилення їхньої стійкості та подальшого просування децентралізації як частини загального ширшого євроінтеграційного курсу України.

Зазначається, що III фаза "U-LEAD з Європою" зосередиться на трьох ключових пріоритетах: програма продовжить посилювати місцеве самоврядування та готувати громади до вступу України в ЄС, забезпечуючи політичну та юридичну експертизу. Це включає допомогу у впровадженні реформи місцевого самоврядування, підтримку регіональної політики в контексті підготовки України до вступу в ЄС, а також зміцнення фінансових і бюджетних можливостей громад.

Директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель заявив, що на цьому вирішальному етапі фокус U-LEAD спрямований на надання громадам необхідних інструментів, знань і партнерств, щоб вони відігравали ключову роль у процесі відновлення, відбудови та модернізації України.

“Посилюючи місцеве самоврядування та готуючи громади до інтеграції в ЄС, попри всі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням, ми формуємо стійке та заможне майбутнє України”, - сказав він.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба зазначив, що U-LEAD продовжить розбудову потенціалу громад через свою мережу з 24 регіональних офісів, допомагаючи органам самоврядування долати виклики воєнного часу та відновлюватися ефективніше, забезпечуючи навчання, консультації та розвиваючи потенціал громад. Він наголосив що особливу увагу буде приділено громадам з населенням до 50 000 осіб у питаннях енергетичної безпеки, продовольчої безпеки та фінансового управління, щоб підвищити їхню стійкість.

Крім того, U-LEAD активно сприятиме місцевому відновленню та розвитку, допомагаючи громадам у плануванні, координації та реалізації важливих проєктів, а також покращенні їхньої спроможності до залучення майбутніх фінансових інструментів ЄС. Програма також сприятиме співпраці між муніципалітетами України та Євросоюзу.

Теги: #україна #самоврядування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 18.03.2025
Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

15:29 18.03.2025
Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

Українські акції ще трохи подорожчали перед розмовою Трампа з Путіним, а євробонди стали в "боковик"

14:57 18.03.2025
В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

20:01 17.03.2025
В Офісі президента Аргентини повідомили про "теплу розмову" між Мілеєм та Зеленським

В Офісі президента Аргентини повідомили про "теплу розмову" між Мілеєм та Зеленським

19:51 17.03.2025
Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру

Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру

19:04 17.03.2025
Румунській політикині Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд в Україну за підтримку російської агресії

Румунській політикині Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд в Україну за підтримку російської агресії

16:24 15.03.2025
Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

16:16 15.03.2025
Стармер вважає, що безпеку України потрібно розглядати у більш широкому сенсі безпеки Європи

Стармер вважає, що безпеку України потрібно розглядати у більш широкому сенсі безпеки Європи

13:12 14.03.2025
Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

12:51 14.03.2025
Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

ВАЖЛИВЕ

Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

Держприкордонслужба: ситуація в смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи на Сумщині, без змін

Понад 90% того, що Данія робить для України, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

ОСТАННЄ

В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

У Генштабі спростували інформацію про просування окупантів вглиб Сумської області

Штаб при Міненерго вирішив подвоїти аварійний запас трансформаторів в обленерго

Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В Україні офіційно запроваджується спеціальність операторів БпЛА, які виявляють вибухонебезпечні предмети - Міноборони

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї - Зеленський про переговори в Фінляндії

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Консорціум "УК "КАМпарітет" переміг у конкурсі АРМА на управителя Будинком профспілок у Києві

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА