ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

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Ініціатива "U-LEAD з Європою", яка впроваджується за підтримки ЄС та його держав-членів Німеччини, Данії, Франції, Польщі та Словенії у співпраці з Урядом України, офіційно розпочинає III фазу своєї реалізації.

Під час заходу з нагоди старту III фази U-LEAD у вівторок посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що ЄС та його країни-члени підтримували Україну з самого початку децентралізації, надаючи можливість громадам взяти на себе відповідальність за своє майбутнє.

“Уряди змінюються, але добре налагоджені державні послуги, такі, як якісні школи, лікарні та підтримка сімей, залишаються незмінними. Вони формують повсякденне життя людей у справді важливий спосіб. Децентралізація робить громадян щасливішими, послуги кращими, рівень корупції нижчим, а рівень життя в регіонах - вищим. Нині, перед лицем неспровокованої агресії Росії, Україні як ніколи потрібна децентралізація”, - сказала вона.

За словами Матернової, сильні та спроможні регіони є основою її стійкості, і ЄС “бачить децентралізовану Україну з процвітаючими регіонами життєво важливою частиною нашого спільного європейського майбутнього”.

"U-LEAD з Європою" має намір продовжити зосереджуватися на зміцненні місцевого самоврядування та забезпеченні стійкого відновлення на місцевому та регіональному рівнях у контексті цілей європейської інтеграції України. III фаза триватиме до кінця 2027 року з бюджетом у 62 млн євро, з яких ЄС надає 40 млн євро, Німеччина – 18 млн євро, а Данія – 4 млн євро. Ці спільні зусилля спрямовані на підтримку поточних реформ в Україні шляхом зміцнення громад, посилення їхньої стійкості та подальшого просування децентралізації як частини загального ширшого євроінтеграційного курсу України.

Зазначається, що III фаза "U-LEAD з Європою" зосередиться на трьох ключових пріоритетах: програма продовжить посилювати місцеве самоврядування та готувати громади до вступу України в ЄС, забезпечуючи політичну та юридичну експертизу. Це включає допомогу у впровадженні реформи місцевого самоврядування, підтримку регіональної політики в контексті підготовки України до вступу в ЄС, а також зміцнення фінансових і бюджетних можливостей громад.

Директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель заявив, що на цьому вирішальному етапі фокус U-LEAD спрямований на надання громадам необхідних інструментів, знань і партнерств, щоб вони відігравали ключову роль у процесі відновлення, відбудови та модернізації України.

“Посилюючи місцеве самоврядування та готуючи громади до інтеграції в ЄС, попри всі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням, ми формуємо стійке та заможне майбутнє України”, - сказав він.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба зазначив, що U-LEAD продовжить розбудову потенціалу громад через свою мережу з 24 регіональних офісів, допомагаючи органам самоврядування долати виклики воєнного часу та відновлюватися ефективніше, забезпечуючи навчання, консультації та розвиваючи потенціал громад. Він наголосив що особливу увагу буде приділено громадам з населенням до 50 000 осіб у питаннях енергетичної безпеки, продовольчої безпеки та фінансового управління, щоб підвищити їхню стійкість.

Крім того, U-LEAD активно сприятиме місцевому відновленню та розвитку, допомагаючи громадам у плануванні, координації та реалізації важливих проєктів, а також покращенні їхньої спроможності до залучення майбутніх фінансових інструментів ЄС. Програма також сприятиме співпраці між муніципалітетами України та Євросоюзу.