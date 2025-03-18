Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

Президент США Дональд Трамп та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією “має величезні переваги”, повідомили у Білому домі після переговорів.

“Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру”, - написала речниця Білого Дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.

В Білому домі зазначають, що Трамп і Путін говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.

Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими для забезпечення якнайширшого застосування.

“Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль”, - сказано у заяві.