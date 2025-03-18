Інтерфакс-Україна

Події

18:58 18.03.2025

У Резерв+ контрактники можуть обирати місце проходження ВЛК - Міноборони

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У Резерв+ контрактники можуть обирати місце проходження ВЛК - Міноборони

Майбутні контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК, завдяки застосунку Резерв+, повідомила заступник міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що раніше медогляд був прив’язаний лише до місця обліку.

«Тепер громадяни, які планують підписати контракт, можуть обрати локацію ВЛК: 1. За місцем обліку, як і раніше; 2. За місцем проживання; 3. На базі майбутньої військової частини», - написала вона в соцмережі Х.

За словами Черногоренко, «це допоможе заощадити час тим, хто стоїть на військовому обліку в одному місці, а проживає в іншому».

«Для цього достатньо оновити Резерв+ до останньої версії. Продовжуємо розвивати реформу ВЛК та робимо шлях до служби в Силах оборони більш зручним та доступним для всіх, хто готовий долучитися», - додала вона.

 

Теги: #міноборони #резерв #влк

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