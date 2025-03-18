Мінрозвитку домовилося про спрощення умов для відкриття нових автобусних маршрутів з Естонією

Фото: https://www.facebook.com/serhiy.derkach

Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) домовилось про спрощення умов для відкриття нових автобусних маршрутів з Естонією, повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що відкриття нових маршрутів відтепер відбуватиметься без потреби залучати паритетного партнера. Дотепер український перевізник, щоб відкрити маршрут, мав обов’язково знайти компанію з суміжної країни, яка б погодилась виконувати маршрут разом з ним. Також він міг сам відкрити таку компанію в Естонії, йдеться в повідомленні пресслужби Мінрозвитку в Facebook у вівторок.

Згідно досягнутим домовленостями, видані українським перевізникам дозволи на нові маршрути з Естонією діятимуть 5 років. Ї

Домовленостей було досягнуто на засіданні змішаної комісії з пасажирських перевезень за участі команди Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства клімату Естонії, сказано в повідомленні.

"Відкриття нових маршрутів без потреби шукати паритетного партнера в Естонії дозволить українським перевізникам витрачати значно менше часу та ресурсів для створення нових автобусних мереж. Крім цього, нові маршрути будуть відкриватися терміном на 5 років. Це також дозволить забезпечити сталість та прогнозованість для бізнесу", - процитувала прес-служба заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

За його словами, Естонія стала прихистком для десятків тисяч українців, через що є потреба забезпечити стале автобусне сполучення, особливо в умовах відсутності авіасполучення.

Сторони домовилися також збільшити кількість дозволів на нерегулярні перевезення. У 2025 році українським перевізникам буде доступно 130 таких дозволів, ідеться в повідомленні.

На засіданні серед іншого обговорювалася тема електронних дозволів на пасажирські перевезення та їхнього обміну між країнами.

"Щодо дозволів на нерегулярні перевезення у рамках Угоди InterBus (міжнародна угода, яка регулює нерегулярні міжнародні автобусні перевезення пасажирів між країнами-учасницями. Україна підписала її 13 липня 2021 року, а Верховна Рада ратифікувала 2022 року - ІФ-У), то Мінрозвитку спільно з естонськими колегами домовилися опрацювати можливість автоматичного обміну інформацією щодо використання таких дозволів", - сказано в повідомленні.

Сторони також проведуть верифікацію актуальної мережі маршрутів між країнами. У мережі маршрутів мають бути лише ті, що виконуються, зазначила пресслужба.

У Мінрозвитку нагадали, що Україна домовилася про спрощення відкриття автобусних маршрутів з Чехією і Словаччиною. Відкриття маршрутів з цими країнами також відбувається без залучення паритетного партнера.