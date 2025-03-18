Інтерфакс-Україна

Події

13:55 18.03.2025

Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

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Нацполіція: від початку року зафіксовано 8 випадків зачепінгу, постраждали 9 дітей

З початку 2025 року від зачепінгу (катання на автозчепах, поручнях та підніжках вагонів поїздів, метро та іншого транспорту) постраждало 9 дітей, поліція наголошує на смертельному ризику для дітей від цієї так званої гри.

"Зачепінг – не гра, а смертельний ризик! З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Заради кількох секунд відео чи екстриму підлітки наражають себе на смертельну небезпеку!", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Телеграм-каналі у вівторок.

В Нацполіції нагадують, що електричний струм, падіння чи зіткнення з перешкодами призводять до травмувань, а також просять українців, які помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту, повідомляти про це чергового вокзалу або працівників залізниці, Нацполіцію (102), ДСНС (101), або телефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці: 0(800)-503-111 (безкоштовно).

Теги: #нацполіція #зачепінг

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