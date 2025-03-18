Інтерфакс-Україна

Події

13:37 18.03.2025

"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"

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"Укрнафта" передала 7 квадрокоптерів Autel 4N для 20-го полку "К-2"
Фото: https://www.ukrnafta.com

ПАТ "Укрнафта" спільно з фондом "Повернись живим" передали 7 квадрокоптерів Autel 4N та комплектуючі до них для 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2". Загальна вартість допомоги склала 10 млн грн, повідомляє пресслужба компанії.

"Передані дрони оснащені засобами, що дозволяють військовим вести ефективну розвідку та виконувати завдання у будь-який час доби. Тепер українські воїни бачать уночі так само, як удень, та нищитимуть окупантів на полі бою", - відзначається у повідомленні.

Всього протягом 2023-2024 років "Укрнафта" надала військовим допомоги на суму близько 2,6 млрд грн.

Теги: #квадрокоптер #укрнафта

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