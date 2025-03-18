У Львівській області зафіксували спалах африканської чуми свиней – ОВА

Спалах африканської чуми свиней зафіксували у Львівській області, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

"Напередодні в лісах поблизу с. Сухоріччя (Підберізцівська ТГ Львівського р-ну) виявили трупи шести диких свиней, які загинули від африканської чуми свиней", – вказано у повідомленні..

За даними Львівської ОВА, протиепізоотична комісія при Львівській РДА вирішила ввести карантинні обмеження в 3 та 10-км зонах навколо місця виявлення інфекції, де будуть проводитися регулярні перевірки свійських тварин, щоб своєчасно виявити можливі випадки захворювання.

На сьогодні, 18 березня, запланувано утилізувати трупи диких свиней, що дасть змогу значно знизити ризик подальшого поширення вірусу.

Перший спалах АЧС у Львівській області зафіксували у вересні 2017 року. Тоді випадок захворювання стався в особистому селянському господарстві в с. Грозьово (Старосамбірський р-н). У серпні 2019 року стався спалах АЧС у с. Кавське (Стрийський р-н). Тоді від цьго захворювання загинуло 320 тварин.

АЧС - вірусне захворювання, що вражає свиней усіх видів, від домашніх до диких. Воно передається через прямий контакт з інфікованими тваринами або їхніми виділеннями, а також через забруднені корми, воду, транспортні засоби, одяг або інструменти. Вірус може залишатися активним в трупах тварин, кормах і навіть на предметах, які контактували з зараженими свинями. Захворювання призводить до швидкої загибелі свиней протягом декількох днів після інфікування.