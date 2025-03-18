Інтерфакс-Україна

Події

11:39 18.03.2025

Мінкультури підтвердило гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих

2 хв читати
Мінкультури підтвердило гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказом Мінкультури за 11 березня, встановлено, що ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (український рок-гурт "Без обмежень") відповідає критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і йому підтверджено такий статус.

Крім того, такий статус надано ТОВ "Музи для мас" (український гурт "Бумбокс").

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 70 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.

Теги: #бумбокс #мінкультури #гурт_без_обмежень

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 18.03.2025
В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

13:35 14.03.2025
Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

09:39 10.03.2025
Заброньованим медійникам листи сприяння не потрібні, вони продовжують виїжджати за кордон за наказами на відрядження - Мінкультури

Заброньованим медійникам листи сприяння не потрібні, вони продовжують виїжджати за кордон за наказами на відрядження - Мінкультури

17:55 07.03.2025
Мінкультури підтвердило УКФ, "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat статус критично важливих

Мінкультури підтвердило УКФ, "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat статус критично важливих

09:57 07.03.2025
Маємо всю необхідну правову базу, щоби забезпечити діячів культури і медійників листами сприяння перетину кордону, - Точицький

Маємо всю необхідну правову базу, щоби забезпечити діячів культури і медійників листами сприяння перетину кордону, - Точицький

13:27 05.03.2025
Мінкультури: 579 чоловіків, які виїхали за кордон за листами відомства, не повернулося в Україну за 2024р.

Мінкультури: 579 чоловіків, які виїхали за кордон за листами відомства, не повернулося в Україну за 2024р.

13:15 05.03.2025
Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

08:55 04.03.2025
Мінкультури обговорило з регіональними медіа підтримки через припиненням фінансування американськими партнерами

Мінкультури обговорило з регіональними медіа підтримки через припиненням фінансування американськими партнерами

17:41 03.03.2025
Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

17:52 28.02.2025
Мінкультури підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих

Мінкультури підтвердило "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт" та 14 музеям і заповідникам статус критично важливих

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 63 ворожих БпЛА, 64 не досягли цілей

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан

У Львівській області зафіксували спалах африканської чуми свиней – ОВА

Українські IT-компанії переходять від аутсорсу до створення власних продуктів, і це хороша історія – СЕО MODUS X

Делегація Шведського Червоного Хреста ознайомилась з реалізацію гуманітарних проєктів на Одещині

Зеленський прибув з візитом на Львівщину - голова ОВА

Освітній омбудсмен виступає за унормування правил використання мобільних гаджетів у школах

Зеленський у Львові ушанував пам'ять загиблих захисників

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА