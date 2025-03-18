Інтерфакс-Україна

Події

11:16 18.03.2025

Директора донецького підприємства заочно засуджено на 4 роки за колабораційну діяльність

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Директора донецького підприємства заочно засуджено на 4 роки за колабораційну діяльність

Соснівський райсуд Черкас визнав винним директора донецького підприємства, яке вело господарську діяльність у так званій "ДНР", та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Прокурори Черкаської обласної прокуратури заочно засудили 43-річного мешканця м. Донецьк у здійсненні колабораційної діяльності, а саме ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори в суді довели, що фігурант, усвідомлюючи протиправність та незаконність дій окупаційних органів так званої "ДНР" та будучи засновником і директором зареєстрованої за законодавством держави-агресора РФ юридичної особи, у 2023 році провадив господарську діяльність з матеріально-технічного забезпечення з "аппаратом правительства ДНР".

"Обвинувачений керував незаконно створеним підприємством, організовував та забезпечував господарську діяльність з "ГУФСИН России по ДНР ", яке діє від імені РФ. Таким чином, чоловік наповнює "державний" бюджет "ДНР" на тимчасово окупованій території Донецької області", - додали у пресслужбі.

За результатами спеціального судового провадження вироком Соснівського райсуду Черкаси обвинуваченого визнано винуватим та призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк 10 років.

Теги: #черкаси #позбавлення_волі #підприємство

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