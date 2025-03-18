В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

Міністерство культури та стратегічних комунікацій обговорило з керівником відділу верховенства права Представництва Європейського Союзу в Україні Асьєром Сантільяном Лузуріагою, директором відділу цифрової інклюзії та політики і цифрової трансформації Сектору комунікації та інформації ЮНЕСКО Гільєрме Канела та керівницею проєктів Сектору комунікації та інформації Представництва ЮНЕСКО в Україні Терезою Чорбахер підтримки українських медіа.

"Питання підтримки медіа, зокрема регіональних, залишається пріоритетним для МКСК", - наголосив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос під час зустрічі з представником ЄС.

В той же час з ЮНЕСКО в Мінкультури обговорили питання підтримки місцевих медіа, боротьби з дезінформацією, технології Deep Fake та ШІ, регулювання медіа та інтернету, а також оцифрування культурної спадщини в Україні. Зокрема, Наджос підкреслив важливість підтримки місцевих медіа на прифронтових територіях та необхідність співпраці з ЮНЕСКО та ЄС для розв’язання цих проблем.

"В умовах війни в Україні перед медіа постають численні труднощі. Важливо знайти нові джерела підтримки після призупинення американських проєктів, що сильно вплинуло на медіа в зонах конфлікту. Це загрожує стабільності медіасередовища та безпеці в країні", - додав він.