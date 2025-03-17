Інтерфакс-Україна

Події

20:42 17.03.2025

Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним "не пройде добре" – Білий дім

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Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним "не пройде добре" – Білий дім

Президент США Дональд Трамп готовий накласти додаткові санкції на Росію, якщо його телефонна розмова з Володимиром Путіним у вівторок "не пройде добре", заявила журналістам прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

"Це те, що президент озвучив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", – сказала Лівітт, повідомляє The Telegraph.

Вона також відзначила, що мир в Україні ближче, ніж будь-коли раніше.

"Ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз. Президент сповнений рішучості зробити це", – підкреслила вона.

 

Теги: #санкции #трамп #рф

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