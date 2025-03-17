Окупанти вдарили дроном по прикордонному селу на Харківщині, ушпиталено мирну мешканку

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів по Золочеву і Рясному (Харківська обл), шпиталізовано мирну мешканку.

"Близько 15:50 збройні сили рф завдали авіаудари по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, а також будівлі цивільного підприємства. Також сьогодні орієнтовно о 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. 69-річна жінка отримала акубаротравму та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).