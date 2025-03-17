Інтерфакс-Україна

Події

20:16 17.03.2025

Окупанти вдарили дроном по прикордонному селу на Харківщині, ушпиталено мирну мешканку

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Окупанти вдарили дроном по прикордонному селу на Харківщині, ушпиталено мирну мешканку

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів по Золочеву і Рясному (Харківська обл), шпиталізовано мирну мешканку.

"Близько 15:50 збройні сили рф завдали авіаудари по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, а також будівлі цивільного підприємства. Також сьогодні орієнтовно о 16:45 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному житловому сектору у с. Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району. 69-річна жінка отримала акубаротравму та зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілу доставили до лікарні для надання допомоги", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

 

 

 

Теги: #розслідування #харківська_область #атака

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