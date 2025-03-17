Інтерфакс-Україна

Події

18:52 17.03.2025

Сибіга зустрівся в Індії з радником прем’єра Великої Британії з нацбезпеки для обговорення дипломатичних зусилль для досягнення миру

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Сибіга зустрівся в Індії з радником прем’єра Великої Британії з нацбезпеки для обговорення дипломатичних зусилль для досягнення миру
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Індії зустрівся з радником прем’єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Джонатаном Пауеллом, щоб обговорити результати зустрічі в Джидді та подальші дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру.

“У Нью-Делі я зустрівся з Джонатаном Пауеллом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з національної безпеки, щоб обговорити результати зустрічі в Джидді та подальші дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру. Я подякував Сполученому Королівству за лідерство у формуванні коаліції охочих”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше в українському МЗС повідомили, що з 17 по 19 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Республіки Індія.

У Нью-Делі заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Індії Субраманьяном Джайшанкаром та іншими індійськими високопосадовцями.

Основною метою візиту стане участь міністра в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue.

На полях конференції передбачені двосторонні зустрічі Андрія Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

У рамках візиту міністр також відвідає Мумбаї, де проведе низку зустрічей з метою розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією, візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму.

Теги: #сибіга #пауелл #візит #індія

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