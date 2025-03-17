Росіяни з початку березня намагаються прорвати лінію П'ятихатки-Малі Щербаки в Запорізькій області – DeepState

Російські окупанти з перших чисел березня розпочали штурмові дії на позиції Сил Оборони в районі Малих Щербаків, повідомляє DeepState в телеграм-каналі.

Трохи згодом стало відомо про штурмові дії 108 дшп рф в районі П'ятихаток, де на кадрах було зафіксовано зачистку південно-східної околиці даного села.

"Останні дні штурмові дії на П'ятихатки не припиняються і ворог прагне їх взяти під повний контроль. Бої тривають", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що противник фіксувався і в районі Степового, де він намагається вийти та закріпитися на автодорозі. Наразі українським підрозділам вдається артилерією та іншими засобами вогневого впливу стримати росіян, але ворог наблизився до траси.

Тривають атаки малих піхотних груп і на Малі Щербаки, але ситуація там уточнюється. Відомо, що з півдня села ворог мав успіх і закріплюється в посадках. Бої тривають.