Інтерфакс-Україна

Події

18:46 17.03.2025

Росіяни з початку березня намагаються прорвати лінію П'ятихатки-Малі Щербаки в Запорізькій області – DeepState

1 хв читати
Росіяни з початку березня намагаються прорвати лінію П'ятихатки-Малі Щербаки в Запорізькій області – DeepState

Російські окупанти з перших чисел березня розпочали штурмові дії на позиції Сил Оборони в районі Малих Щербаків, повідомляє DeepState в телеграм-каналі.

Трохи згодом стало відомо про штурмові дії 108 дшп рф в районі П'ятихаток, де на кадрах було зафіксовано зачистку південно-східної околиці даного села.

"Останні дні штурмові дії на П'ятихатки не припиняються і ворог прагне їх взяти під повний контроль. Бої тривають", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що противник фіксувався і в районі Степового, де він намагається вийти та закріпитися на автодорозі. Наразі українським підрозділам вдається артилерією та іншими засобами вогневого впливу стримати росіян, але ворог наблизився до траси.

Тривають атаки малих піхотних груп і на Малі Щербаки, але ситуація там уточнюється. Відомо, що з півдня села ворог мав успіх і закріплюється в посадках. Бої тривають.

Теги: #фронт #штурм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 17.03.2025
Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

16:59 17.03.2025
Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

16:35 16.03.2025
Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

16:50 12.03.2025
Генштаб ЗСУ: від початку доби було 66 боєзіткнень, противник найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: від початку доби було 66 боєзіткнень, противник найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках

14:29 28.02.2025
Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

Генштаб про ситуацію в районі н.п. Новеньке на Сумщині: Сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики

15:03 17.02.2025
Окупанти 8 разів за тиждень намагалися закріпитися на островах біля Херсона, але зазнали втрат – ОТУ "Херсон"

Окупанти 8 разів за тиждень намагалися закріпитися на островах біля Херсона, але зазнали втрат – ОТУ "Херсон"

19:14 23.01.2025
Військовослужбовці 24 ОМБр відбили штурм окупантів у Часовому Яру, знищивши чотири російські БМД

Військовослужбовці 24 ОМБр відбили штурм окупантів у Часовому Яру, знищивши чотири російські БМД

14:25 26.12.2024
Ворог відчуває, якою ціною даються йому наступи, штурмують навіть на самокатах і "Жигулях" - командувач Нацгвардії

Ворог відчуває, якою ціною даються йому наступи, штурмують навіть на самокатах і "Жигулях" - командувач Нацгвардії

13:02 26.12.2024
У районі Курахового ворог накопичує сили для штурмів і дедалі частіше використовує протитепловізорні плащі - ОСУВ "Хортиця"

У районі Курахового ворог накопичує сили для штурмів і дедалі частіше використовує протитепловізорні плащі - ОСУВ "Хортиця"

ВАЖЛИВЕ

Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон

Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

ОСТАННЄ

В Офісі президента Аргентини повідомили про "теплу розмову" між Мілеєм та Зеленським

Україна готова допомогти Аргентині у боротьбі зі наслідками повені - Зеленський

Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру

ОВА долучать до електронного кабінету перевізника

Румунській політикині Йованович-Шошоаке заборонено в’їзд в Україну за підтримку російської агресії

Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон

Сибіга зустрівся в Індії з радником прем’єра Великої Британії з нацбезпеки для обговорення дипломатичних зусилль для досягнення миру

Єрмак закликав генсека Міжнародної морської організації запровадити посилені заходи з протидії тіньового флоту РФ

Процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо проведена з порушеннями – Верховний суд

Макрон і прем'єр Канади в спільній заяві висунули вимоги до РФ про чіткі зобов’язання щодо України – ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА