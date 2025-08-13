Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони зірвали штурм російських окупантів на покровському напрямку, повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

"Росіяни здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ "Спартан". Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - написав він у телеграмі.

За словами Півненка, по техніці та особовому складу противника українські бійці оперативно відпрацювали дронами та артилерією.

Між тим, за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

Знищено 3 одиниці бронетехніки, 8 артилерійських систем, 2 міномети, 9 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК.