Інтерфакс-Україна
Події
08:27 13.08.2025

Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

1 хв читати
Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони зірвали штурм російських окупантів на покровському напрямку, повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

"Росіяни здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ "Спартан". Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - написав він у телеграмі.

За словами Півненка, по техніці та особовому складу противника українські бійці оперативно відпрацювали дронами та артилерією.

Між тим, за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

Знищено 3 одиниці бронетехніки, 8 артилерійських систем, 2 міномети, 9 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК.

 

Теги: #зрив #покровський_напрямок #штурм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 12.08.2025
Зеленський: Зроблені кроки для виправлення ситуації на покровському напрямку

Зеленський: Зроблені кроки для виправлення ситуації на покровському напрямку

14:27 12.08.2025
На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

21:59 02.08.2025
Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу

Сирський: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу

17:08 06.07.2025
Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

13:50 27.06.2025
Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб

Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб

12:15 21.06.2025
Захисники розбили ворожу техніку, ліквідували 50 окупантів на костянтинівському напрямку

Захисники розбили ворожу техніку, ліквідували 50 окупантів на костянтинівському напрямку

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

19:12 30.04.2025
"Мінеральна" угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

"Мінеральна" угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ

16:38 17.04.2025
Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

Бійці "Червоної Калини" відбили масштабний штурм ворога на Покровському напрямку: більше 240 окупантів знищено

16:11 17.04.2025
На півдні Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки

На півдні Сили оборони відбили масштабний штурм росіян, знищивши 29 одиниць бронетехніки

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

ОСТАННЄ

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, пошкоджені багатоповерхівка та авто - Лисак

Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

13 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Президент Румунії восени відвідає Київ

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА