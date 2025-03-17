Сибіга в Індії провів зустріч зі шведською колегою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Індії обговорив зі шведською колегою Марією Мальмер Стенергард посилення санкцій проти Росії та повне використання її заморожених активів.

«Я був радий зустрітися зі шведською колегою та другом Марією Мальмер Стенергард в Індії. Я повідомив про дипломатичну динаміку після зустрічі в Джидді. Ми обговорили кроки для зміцнення України, такі як посилення санкцій проти Росії та повне використання її заморожених активів», - написав він в соцмережі Х.