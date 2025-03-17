Інтерфакс-Україна

Події

14:41 17.03.2025

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

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Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим і начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, з якими обговорив ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України.

За словами президента, він поручив Умєрову невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні.

"Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників", - зазначив Зеленський.

15 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що військові планувальники зберуться у Великій Британії у четвер, щоб розробити практичні плани щодо того, як іноземний контингент може підтримувати безпеку України.

"Наші військові зустрінуться в четвер тут, у Великій Британії, щоб розробити сильні і надійні плани для підтримки мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України", - сказав він на пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів з питання миру в Україні.

16 березня Зеленський анонсував проведення зустрічі у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії щодо забезпечення України гарантіями безпеки.

Теги: #умєров #зеленський

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