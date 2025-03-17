Інтерфакс-Україна

Події

13:31 17.03.2025

Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

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Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ

Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ за запитом німецької сторони у зв'язку із підозрою у скоєнні там низки злочинів.

"Цей громадянин Німеччини воював у лавах ЗСУ. Контракт з ним був розірваний не за його ініціативою у 2024 році. Наразі його екстрадовано до Німеччини, де він підозрюється у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства", - розказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

У відомстві уточнили, що запит на екстрадицію був направлений у 2023 році.

Теги: #екстрадиція #німеччина #військовий

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