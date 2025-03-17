Україна екстрадувала громадянина Німеччини - колишнього військового ЗСУ за запитом німецької сторони у зв'язку із підозрою у скоєнні там низки злочинів.

"Цей громадянин Німеччини воював у лавах ЗСУ. Контракт з ним був розірваний не за його ініціативою у 2024 році. Наразі його екстрадовано до Німеччини, де він підозрюється у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства", - розказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

У відомстві уточнили, що запит на екстрадицію був направлений у 2023 році.