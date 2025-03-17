Інтерфакс-Україна

Події

11:46 17.03.2025

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

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У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

Заступниця міністра юстиції Вікторія Васильчук допускає, що в майбутньому Україна може порушити питання щодо повернення в країну архівних документів, які Росія вивозила за імперських та радянських часів.

"Ми це питання з Державною архівною службою розглядаємо з різних перспектив. Вони - коротко і чітко відповідають - "так". Ми, як юристи, спробували підійти до цього  дещо інакше, проаналізувавши проблему з правового погляду. Утім, загалом ми погоджуємося, що потенціал у таких справах, безумовно, є", - сказала Васильчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи має Україна намір порушити після перемоги питання щодо повернення в Україну архівних документів, вивезених Росією в імперські та радянські часи.

За її словами, справа в тому, що коли Україна належала до співдружності незалежних держав (СНД), підписувалася відповідна угоду, за якою всі документи, які зберігалися на момент підписання у відповідних державах, належать до фондів цих держав.

"Але це було до того моменту, поки Україна не вийшла з цієї асоціації. Тому зараз ми можемо не вважати себе зобов'язаними цією нормою. І потенційно ми можемо в майбутньому звертатися з такими позовами, і бачимо в цьому перспективу, особливо, якщо мова буде йти про якісь особливо цінні і знакові для України документи, які є системоутворюючими для нашої історії і культури", - підкреслила заступниця міністра.

Як повідомлялося, у 2022 році голова Державної архівної служби Анатолій Хромов заявляв, що після перемоги у війні можна буде порушити питання щодо повернення в Україну архівних документів, які Росія вивозила за імперських та радянських часів.

Теги: #архіви #васильчук_вікторія #мінюст #вивезення

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