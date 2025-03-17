Дронова атака РФ на енергооб'єкти знеструмила низку споживачів у кількох областях – "Укренерго"

Внаслідок дронової атаки РФ вночі на понеділок є знеструмлені споживачі у кількох областях, водночас НЕК "Укренерго" отримала можливість скасувати з 9:00 обмеження потужності для промисловості та бізнесу, анонсовані на сьогодні з 6:00 до 20:00.

"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок пошкодження обладнання на ранок є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням наслідків обстрілу", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм.

Системний оператор також зазначає, що через відчутне похолодання, порівняно з кінцем минулого тижня, а також хмарну погоду у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність побутових СЕС, зросло споживання електроенергії. За його даними, станом на 9:30, рівень споживання був на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня.

При цьому НЕК зазначає, що обмеження потужності для промисловості та бізнесу застосовувались з 6:00 до 9:00 в усіх регіонах, але станом на зараз не застосовуються, хоча необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. "Укренерго" закликає обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 16:00 до 20:00.