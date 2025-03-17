Мирна жителька загинула на Сумщині внаслідок мінометного обстрілу

У Шосткінському районі Сумської області в неділю унаслідок мінометного обстрілу на території власного домоволодіння загинула жінка, розпочато слідство, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури в понеділок.

"За даними слідства, 16 березня 2025 року близько 17:30 год окупанти з території РФ з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду Шосткинського району. Унаслідок чого 65-річна жінка, яка перебувала на території власного подвір’я, отримала несумісні із життям поранення", - йдеться в повідомленні відомства у Телеграмі.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.