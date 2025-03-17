Інтерфакс-Україна

Події

09:36 17.03.2025

Каллас: Умови РФ щодо припинення вогню дають підстави сумніватися, чи хочуть вони миру

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Каллас: Умови РФ щодо припинення вогню дають підстави сумніватися, чи хочуть вони миру
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас говорить, що умови, висунуті Росією щодо американської пропозиції припинити вогонь, дають підстави сумніватися у тому, чи росіяни дійсно хочуть миру.

Про це вона сказала журналістам у понеділок в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Зауваживши, що на порядку денному є багато питань, Каллас сказала: «Спочатку, звичайно, ми збираємося обговорити Україну, і ми дійсно вітаємо переговори в Джидді та їх результат. Тепер нам потрібно реально побачити, що м’яч на стороні Росії, і які умови вони висувають, а це велике питання, чи хочуть вони миру».

Високий представник констатувала, що висунуті росіянами умови «свідчить про те, що вони насправді не хочуть миру». «Вони висувають умови своїх кінцевих цілей, яких вони хочуть досягти війною», - наголосила Каллас.

Іншими питаннями порядку денного вона назвала Близький Схід, а також події в Газі. «Ми вітаємо арабський план реконструкції, план реконструкції Гази і намагаємося допомогти, наскільки можемо. Крім того, у Сирії спалах насильства дуже тривожний, і це показує, що надія в Сирії справді висить на волосині. Це свідчить про те, що нам потрібно зробити більше, щоб дійсно показати, що Сирія рухається в правильному напрямку. Нам потрібно працювати з нашими регіональними партнерами, коли справа доходить до Сирії, і ми також маємо сьогодні конференцію щодо Сирії, де ми також обговорюємо, що ми можемо зробити, щоб Сирія була стабільною та мирною», - додала вона.

Теги: #припинення_вогню #каллас #умови

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