Мін'юст працює над побудовою єдиної державної системи органів управління національними архівами

Міністерство юстиції України працює над побудовою єдиної державної системи органів управління національними архівами, повідомила заступниця міністра Вікторія Васильчук.

"Ми активно працюємо над реформуванням Державної архівної служби. У нас напрацьовані два законопроєкти: один з них, більш комплексний і глобальний щодо побудови великої вертикалі; інший проект більш точковий , який передбачає переформатування центральних державних архівів в міжрегіональні управління при Укрдержархіві. Оскільки ми потребуємо змін на рівні закону, то розуміємо, що цей процес, на жаль, не може бути швидким", - сказала Васильчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона відзначила, що це питання надзвичайно актуальне для всіх архівістів, оскільки подвійне підпорядкування і розрізненість системи створюють багато організаційних, фінансових і нормативних перешкод.

"На сьогодні місцевими архівами опікуються обласні чи районні військової адміністрації. Національний архів, тобто система центральних архівів і Державна архівна служба, яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує політику пов'язану з архівною справою, збереженням документів і формуванням Національного архівного фонду, - це зовсім інша вертикаль, яка підпорядкована міністерству", - додала заступниця міністра.

Вона розповіла, що за задумом реформи вертикаль управління архівами буде охоплювати повністю всю систему Державної архівної служби, починаючи від центрального органу влади, яким є Укрдержархів, і спускатися до архівів нижчого рівня, включно з районними архівами.

Крім того, у Мін'юсті вважають, що до єдиної вертикалі архівної галузі також доречно долучити і галузеві архіви, зокрема, архів Служби безпеки України (СБУ).

"Щодо трудових архівів - слід розуміти, що вони не містять матеріали Національного архівного фонду, тому відповідальність щодо їхнього збереження покладається на органи місцевого самоврядування. Відповідно до концепції реформи, сфери відповідальності розділені. Державна вертикаль зберігає документи національного архівного фонду - це відповідальність держави. Трудові архіви містять документи соціально-правового характеру, це документи важливі для забезпечення соціального захисту населення, підтвердження трудового стажу - це відповідальність органів місцевого самоврядування", - зазначила Васильчук.