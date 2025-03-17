Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

37 ворожих БпЛА було зафіксовано на підступах до Києва в ніч на понеділок, 25 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

Загалом повітряна тривога в Києві тривала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня", - повідомили у КМВА.