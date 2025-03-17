Ворожих ракетоносіїв у Чорному та Азовському морі нема, у Середземному РФ тримає три носія "Калібрів" - ВМС

Ворожі кораблі відсутні на бойовому чергуванні станом на 06:00 понеділка в Чорному та Азовському морях, у Середземному чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря 9 суден, з них 5 рухалося з протоки Босфор", - повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22063