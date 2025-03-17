Окупанти просунулися біля Бурлацького Донецкої області, шахта "Центральна" в Торецьку майже знищена – DeepState

Російські окупанти за добу просунулися в районі селища Бурлацьке Волноваського району, стверджується у телеграм-каналі аналітичного проєкту DeepState.

Також повідомляється про зміну лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) в місті Торецьк.

"В Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу… ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною. Ворог перетворив шахту "Центральна" в руїни, відповідно надалі там триматися вже нашим тяжко… До того ж, ворог провів ротацію", - стверджується в повідомленні.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на власні джерела повідомляють про контратаки українських сил в районі Бурлацького.

Також повідомляється, що 15 і 16 березня російські війська наступали біля самого Торецька, на північний захід від міста в напрямку Костянтинівки і в районі Дружби та на південний захід від міста в районі Сухої Балки.

Джерела:

https://t.me/DeepStateUA/21476

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2025