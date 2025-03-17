Інтерфакс-Україна

Події

03:48 17.03.2025

В разі припинення вогню Україні знадобиться ще більша армія і більша допомога США та Європи, щоб стримувати РФ – ISW

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Україна потребуватиме значно більших сил для стримування потенційної агресії РФ при досягнення перемир'я, ніж у неї є зараз, а припинення бойових дій на незахищених лініях обмежило б ефективність гарантій безпеки, відзначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"США та Європі, ймовірно, доведеться надавати військову допомогу Україні швидше, у набагато більших обсягах і з більшою ціною, чим ближче кінцеві лінії припинення вогню до нинішньої лінії фронту. Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою важливу роль у стримуванні та, якщо необхідно, поразці майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як всередині України, так і вздовж міжнародного кордону України з Росією), протяжністю понад 2100 кілометрів", - пишуть аналітики Інституту.

В ISW відзначають, що нинішні лінії фронту не забезпечують стратегічної глибини, яка знадобиться Україні для надійного захисту від нової російської агресії.

"Російські війська на річці Дніпро могли б використати режим припинення вогню, щоб підготуватися до надзвичайно складної переправи через річку, що значно підвищило ймовірність успіху в такій спробі. Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на війні надзвичайно рідкісна, а це означає, що поновлення російського штурму, ймовірно, майже миттєво загрожуватиме як Харкову, так і Запоріжжю, а також ключовим містам Донецького поясу фортець. Росія будує велику автомагістраль і залізницю, спрямовану на з’єднання великих міст в окупованій Україні та Росії, що зміцнить контроль Росії над окупованою Україною та здатність Росії транспортувати та постачати російські сили, які діють в Україні, у разі майбутнього російського наступу на півдні України", - йдеться в матеріалі.

Натомість дотримання режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту також вимагатиме відданості великої кількості західних сил. Допомога Україні повернути стратегічно важливу територію, як президент США Дональд Трамп припустив, що він має намір зробити, може значно зменшити вартість забезпечення майбутнього миру, вказують аналітики Інституту, а припинення вогню вздовж більш придатних для оборони позицій також поставило б російські сили в більш невигідне становище для поновлення наступальних операцій, зменшивши ймовірність майбутньої російської агресії.

"Однак російські чиновники зберігають свої максималістські територіальні претензії щодо всієї окупованої України та значних частин неокупованої України… Постійні заяви Кремля з вимогою до України поступитися неокупованими українськими територіями вказують на те, що Кремль і Путін залишаються відданими цим територіальним цілям, незважаючи на триваючі переговори. Російські офіційні особи не дали публічних ознак того, що вони готові піти на поступки щодо своїх територіальних або безпекових вимог до України. Прийняття західних гарантій безпеки для України було б значною поступкою для Путіна", - пише ISW.

Також аналітики відзначають, що Кремль хапається за зустріч в Ер-Ріяді як частину поточних зусиль, щоб представити США та РФ як такими, що мають повну згоду щодо того, як врегулювати війну в Україні і відвернути увагу від нещодавньої відмови Володимира Путіна від американсько-української пропозиції про припинення вогню.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2025

Теги: #війна #рф

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