Інтерфакс-Україна

Події

00:26 17.03.2025

Жителям Кушугумської громади під Запоріжжям заборонили виходити на берег Дніпра через ризик проникнення ДРГ

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Жителів Кушугумської громади Запорізької області попереджають про заборону виходу на берегову лінію Дніпра через загрозу проникнення на територію ворожих диверсійних груп.

Як повідомляється на офіційній сторінці громади у Facebook, до порушників заборони можуть застосовуватися засоби вогневого ураження. Обмеження, пов'язані з близькістю фронту, запроваджено для мешканців селищ Кушугум, Балабине та села Малокатеринівка, які розташовані за кілька кілометрів від Запоріжжя.

Наразі активні бойові дії тривають за 15 км від цих населених пунктів.

Наразі 2500 абонентів Кушугумської громади перебувають без електроенергії через ворожі атаки по місцевій електропідстанції. Через високу небезпеку енергетики поки не можуть приступити до аварійних робіт.

Джерело: https://www.facebook.com/groups/1416842275312952/posts/3852632705067218/

Теги: #заборона #запорізька #дрг

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