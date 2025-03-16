На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 303 окупанти – Генштаб ЗСУ

152 російські окупанти знищені, ще 151 поранені на покровському напрямку у неділю, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00.

"На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 - безповоротно. Також українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, два засоби супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА. До того ж, пошкодили танк, міномет, мотоцикл та один автомобіль росіян", - повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Загалом від початку доби на всіх фронтах російсько-української війни відбулося 99 бойових зіткнень, зокрема, 15 на покровському, 14 на торецькому, 13 на курському, по дев’ять на гуляйпольському на лиманському напрямках.

Російські війська завдали одного ракетного (одна ракета) та 64 авіаційних ударів у неділю, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Зокрема, в Курській області ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 18 керованих бомб, також здійснив 247 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vTnXGxmYkpU2b7TRqp1RrRPaZiy53PjnBHwnCHJ4DGFAuKs9ik2Tj1tnw7b9n7ZRl