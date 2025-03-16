Інтерфакс-Україна

Події

22:14 16.03.2025

Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці – Зеленський за підсумками розмови з новим прем'єром Канади

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Президент України Володимир Зеленський домовився з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні про розвиток оборонній співпраці між країнами.

"Окремо обговорили розвиток двосторонніх відносин між нашими державами. Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва ", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю за підсумками розмови з Карні.

Сторони торкнулися української тематики порядку денного головування Канади у "великій сімці" (G7), де взаємодіятимуть "в різних форматах на різних рівнях".

Він назвав розмову "дуже хорошою і предметною", а також відзначив заяви голови канадського уряду про необхідність посилення тиску на Москву. "Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру", - сказав президент.

"Також говорили про гуманітарний аспект гарантій безпеки для України. Це й відновлення нашої держави, і підтримка економіки після закінчення війни. Будемо працювати над цим", - додав Зеленський.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official/13580

Теги: #співпраця #впк #канада

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