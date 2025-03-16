Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, зокрема на покровському напрямку – 11, на куп'янському – вісім, на курському – вісім, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні у неділю.

Зазначається, що на покровському напрямку російські загарбники здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. "Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атак противника, один бій триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнав Покровськ", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Телеграмі.

На куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів намагалися прорвати нашу оборону, на даний час одне боєзіткнення триває.

На курському напрямку з початку доби відбулось вісім боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. "Крім того, ворог завдав дев’ять авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб, також здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", - уточнюють в Генштабі.

На торецькому напрямку агресор здійснив сім штурмових дій, шість боїв точаться до цього часу. На новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону наших захисників. На лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців, одне боєзіткнення триває до цього часу.

"На гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Скудного, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівці, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко", - додають у зведенні.

На оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників, всі атаки вже відбито. На харківському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Два ворожих штурми відбили українські захисники на сіверському напрямку. На краматорському напрямку українські воїни відбивають дві атаки противника.

"На придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці", - ідеться у повідомленні.

На решті напрямках – без особливих змін.