Інтерфакс-Україна

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16:01 16.03.2025

Віткофф: Трамп, імовірно, поговорить із Путіним на тижні – ЗМІ

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Віткофф: Трамп, імовірно, поговорить із Путіним на тижні – ЗМІ

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважає, що Володимир Путін "прийняв філософію щодо завершення війни", заявив він після переговорів у Москві, що тривали більше трьох годин та були "позитивними".

"Дистанція між позиціями РФ і США щодо України скорочується… На мою думку, Путін дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа", - заявив він в ефірі телеканалу CNN.

Також він повідомів, що розмова президента США Дональда Трампа з Путіним може відбутися наступного тижня.

"Трамп, імовірно, поговорить із Путіним на тижні", - сказав він.

Очікується, що наступного тижня американські переговорні групи зустрінуться з українською стороною, а також проведуть додаткові переговори з росіянами.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому не відомо про те, що обговорювалося у Москві під час перемовин зі спецпредставником США з питань Близького Сходу Віткоффом.

"Те, що відбувалось в Москві, я розумію... нам не може бути відомо 100% про що ці люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних (…), щоб ставити Україну в більш складну ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у суботу.

Раніше повідомлялося, що 13 березня спецпредставник США з питань Близького Сходу Віткофф провів переговори у Москві.

Теги: #віткофф #трамп #сша

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