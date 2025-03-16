Інтерфакс-Україна

Події

13:12 16.03.2025

В Україні в найближчі дні невеликі опади, місцями із мокрим снігом

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В Україні в найближчі дні невеликі опади, місцями із мокрим снігом

У понеділок, 17 березня, вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів, на дорогах західних областей місцями ожеледиця, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.

У Києві у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 березня найвища температура вдень була 17,1° в 1990р., найнижча вночі -18,1° в 1917р.

У вівторок, 18 березня, в Україні без опадів, лише вночі у південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних, вдень в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу (в Карпатах 9-14° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла; у південно-східних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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