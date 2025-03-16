Окупанти 20 разів обстрілювали Донецьку область за добу, постраждали п'ятеро людей - Філашкін

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські війська здійснили 20 обстрілів за добу по населеним пунктам Донецької області, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - написав він у телеграм-каналі.

Під ворожі обстріли потрапили громади чотирьох районів області.

Зокрема, у Багатирі Великоновосілківської громади Волноваського району поранено 3 людини.

У Покровську (Покровський район) пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Білицькому Добропільської громади поранено людину. У Гродівській громаді пошкоджено гараж у Малинівці і господарчу споруду в Новоекономічному.

У Лимані Краматорського району пошкоджені 9 будинків і господарча споруда. У Костянтинівці пошкоджено будинок, в Іванопіллі - 4 адмінбудівлі.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 73 людини, у тому числі 7 дітей, додав Філашкін.