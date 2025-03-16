Інтерфакс-Україна

Події

07:31 16.03.2025

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

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Російські війська за добу здійснили 438 обстрілів по 12 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 438 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці, Щербаках та Малій Токмачці, а 89 БпЛА різної модифікації атакували Вільнянськ, Кам’янське, П’ятихатки, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку, Васинівку, а 137 артударів завдано по території П’ятихаток, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17295

Теги: #запорізька #обстріли

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