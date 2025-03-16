У Чернігові внаслідок атаки дронів пошкоджені десятки квартир, 12 приватних будинків та авто

Фото: https://t.me/UA_National_Police

У Чернігові станом на вечір суботи внаслідок атаки російського БПЛА пошкоджено 65 квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів, повідомила Національна поліція.

У поліції зазначили, що 15 березня внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів Чернігова пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.

Станом на вечір суботи чернігівські поліцейські оглянули 65 пошкоджених квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів.

Також опрацьовано понад 90 звернень громадян про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по житловому кварталу.

За фактом воєнного злочину РФ розпочато досудове розслідування.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/36933