Інтерфакс-Україна

Події

06:33 16.03.2025

У Чернігові внаслідок атаки дронів пошкоджені десятки квартир, 12 приватних будинків та авто

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У Чернігові внаслідок атаки дронів пошкоджені десятки квартир, 12 приватних будинків та авто
Фото: https://t.me/UA_National_Police

У Чернігові станом на вечір суботи внаслідок атаки російського БПЛА пошкоджено 65 квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів, повідомила Національна поліція.

У поліції зазначили, що 15 березня внаслідок вибуху ворожого ударного безпілотника в одному з мікрорайонів Чернігова пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів.

Станом на вечір суботи чернігівські поліцейські оглянули 65 пошкоджених квартир у багатоповерхівці, 12 приватних будинків та 19 автомобілів.

Також опрацьовано понад 90 звернень громадян про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по житловому кварталу.

За фактом воєнного злочину РФ розпочато досудове розслідування.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/36933

Теги: #дрони #чернігів #атака

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