Втрати ворога на покровському напрямку становлять 254 військовослужбовця - Генштаб

Окупанти втратили 254 військовослужбовця і 26 одиниць техніки лише на покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 254 окупантів, з них 136 - безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один засіб РЕБ, дві артилерійські системи, генератор та дві антени БпЛА. До того ж пошкодили два танки та три артилерійські системи росіян", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка.

Українські захисники зупинили 35 штурмових дій противника, на даний час точиться бій. Авіаударів зазнали Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка та Мирноград.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZSfybM2HXVcFRyDHeD7EXeHk3rdTDeEJrqre7J8n9fxAbFsaiWTT8TMfDbjPqju1l