Стубб: Путін не хоче миру або перемир’я, тому просто тягне час

Росія намагається грати в затяжну гру в Україні, але насправді не хоче припинення вогню або миру, вважає президент Фінляндії Александр Стубб, передає портал Yle.

"Путін не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь", - заявив він після відеоконференції "коаліції охочих", організованої прем'єром Британії Кіром Стармером.

Він підкреслив, що Росія намагається тягнути час.

За словами Стубба, крок вперед був зроблений на зустрічі на підтримку, яку провів Стармер. Президент повідомив, що створюється коаліція країн, готових підтримати Україну, до якої входять близько 30 країн-однодумців з Європи та з-за її меж.

"Британія та Франція відіграють сильну лідерську роль, і всі мають чітке бачення ситуації: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія – ні", – сказав Стубб.

Джерело: https://yle.fi/a/74-20149769