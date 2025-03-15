Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час суботньої зустрічі з керівником відомства федерального канцлера, федеральним міністром з особливих доручень Німеччини Вольфґанґом Шмідтом поінформував того про результати переговорів у Джидді.

"Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією неспровокованої руйнівної війни, та поінформував про результати переговорів у Джидді цього тижня", - сказано в повідомленні на сайті МЗС України.

Зазначається, що сторони обговорили шлях до справедливого та тривалого миру в Україні.

Сибіга також висловив вдячність Шмідту за його особисту роль у забезпеченні протягом останніх трьох років багатомільярдної німецької допомоги Україні у військовій, фінансовій, енергетичній, гуманітарній сферах.

У свою чергу, керівник відомства федерального канцлера запевнив, що Німеччина і надалі "твердо стоятиме на боці" України, та поінформував про останні рішення у ФРН, спрямовані на створення можливостей для збільшення фінансування військових потреб української держави вже найближчим часом.