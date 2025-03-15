Інтерфакс-Україна

Події

17:31 15.03.2025

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

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Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Спікер Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав Олександра Лукашенка "тарганом" за образу на адресу президента України Володимира Зеленського.

"Образи на адресу керівника Української держави недопустимі, особливо з боку співучасника злочину агресії проти України. До того ж перехід у сферу ентомології не піде на користь таргану", - написав Тихий у соціальній мережі Х у суботу.

Зазначимо, що допис виконано білоруською мовою.

Теги: #тихий #образа #відповідь #лукашенко #зеленський

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