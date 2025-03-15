Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій - ЦПД

Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині", - написав він у телеграм у суботу.

Проте він зазначив, що "не треба плутати це з наступом на Суми - ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів".

"Важливо, що ці речі путін здійснює, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США", - додав Коваленко.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у телеграм, у суботу від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Медведівка, Карповичі, Янжулівка, Вовківка, Рожковичі, Комарівка, Баранівка, Шалигине та Дмитрівка.

З початку доби на курському напрямку відбулось 11 боєзіткнень, три з яких тривають дотепер. При цьому ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.