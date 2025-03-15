Інтерфакс-Україна

Події

15:40 15.03.2025

Зеленський утворив делегацію на переговори з партнерами щодо миру у складі Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси

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Зеленський утворив делегацію на переговори з партнерами щодо миру у складі Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Згідно з розпорядженням №14/2025-рп від 15 березня, опублікованим на сайті глави держави, делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

До її складу ввійдуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Розпорядженням главі делегації дозволено: вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Делегація була у такому складі у Джидді (Саудівська Аравія) на переговорах з представниками США.

Теги: #переговори #склад #делегація

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