Глава МЗС Австрії ознайомилась з ходом відновлювальних робіт у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер (Beate Meinl-Reisinger) ознайомилась з ходом відновлювальних робіт, які проводить Український Червоний Хрест (УЧХ) у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії (Київ) за фінансової підтримки Австрійського Червоного Хреста.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу, Майнль-Райзінгер відвідала дитячу лікарню Охматдит та Дитячий кардіоцентр, які були пошкоджені внаслідок ракетної атаки Росії 8 липня 2024 р.

Під час відвідання лікарні та кардіоцентру заступниця генерального директора УЧХ Олена Стокоз розповила Майнль-Райзінгер про роботу загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста під час ліквідації наслідків обстрілу і про відновлення медичних закладів.

Міністр закордонних справ Австрії висловила солідарність з Україною та її народом та наголосила на важливості подальшої двосторонньої співпраці між країнами.