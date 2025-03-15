Інтерфакс-Україна

Події

15:25 15.03.2025

Глава МЗС Австрії ознайомилась з ходом відновлювальних робіт у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії

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Глава МЗС Австрії ознайомилась з ходом відновлювальних робіт у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер (Beate Meinl-Reisinger) ознайомилась з  ходом відновлювальних робіт, які проводить Український Червоний Хрест (УЧХ) у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії (Київ) за фінансової підтримки Австрійського Червоного Хреста.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу, Майнль-Райзінгер  відвідала дитячу лікарню Охматдит та Дитячий кардіоцентр, які були пошкоджені внаслідок ракетної атаки Росії 8 липня 2024 р.

Під час відвідання лікарні та кардіоцентру заступниця генерального директора УЧХ Олена Стокоз розповила Майнль-Райзінгер про роботу загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста під час ліквідації наслідків обстрілу і про відновлення медичних закладів. 

Міністр закордонних справ Австрії висловила солідарність з Україною та її народом та наголосила на важливості подальшої двосторонньої співпраці між країнами.

 

Теги: #австрія #кардіоцентр #тчху #охматдит #учх

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