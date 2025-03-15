Інтерфакс-Україна

Події

15:31 15.03.2025

Військові планувальники зберуться 20 березня у Великій Британії для розробки плану підтримки іноземним контингентом безпеки України - Стармер

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Військові планувальники зберуться 20 березня у Великій Британії для розробки плану підтримки іноземним контингентом безпеки України - Стармер

Військові планувальники зберуться у Великій Британії цього тижня, щоб розробити практичні плани того, як іноземний контент може підтримувати безпеку України, повідомив прем'єр-міністр Кір Стармер.

"Наші військові зустрінуться в четвер цього тижня тут, у Великій Британії, щоб розробити сильні і надійні плани для підтримки мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України", - сказав він на пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів з питання підтримки України.

"Президент Трамп запропонував Путіну шлях до тривалого миру. Тепер ми повинні зробити це реальністю", - додав він.

Як зазначив Стармер, зараз саме той момент, щоб продовжувати рухатися "до результату, який ми хочемо бачити. Припинити вбивства. Справедливого і тривалого миру в Україні. І міцної безпеки для всіх нас".

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії у суботу скликав відеоконференцію так званої Коаліції Волі на підтримку України, у якій, зокрема, приймають участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.

Теги: #стармер #плани #coalition_of_the_willing

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