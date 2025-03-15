Стартувала ініційована Стармером відеоконференція

У суботу почалась ініційована прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відеоконференція «коаліції бажаючих», пише Sky News.

Зазначається, що відеоконференція проходить у закритому режимі.

З посиланням на джерела в уряді видання повідомляє, що на зустрічі уже виступили Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

«Учора ввечері на Даунінг-стріт заявили, що очікують, участі близько 25 країн і організацій в телеконференції, яка триватиме близько 90 хвилин», - повідомляє Sky News.