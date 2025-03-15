Інтерфакс-Україна

Події

13:12 15.03.2025

Стартувала ініційована Стармером відеоконференція

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Стартувала ініційована Стармером відеоконференція

У суботу почалась ініційована прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відеоконференція «коаліції бажаючих», пише Sky News.

Зазначається, що відеоконференція проходить у закритому режимі.

З посиланням на джерела в уряді видання повідомляє, що на зустрічі уже виступили Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

«Учора ввечері на Даунінг-стріт заявили, що очікують, участі близько 25 країн і організацій в телеконференції, яка триватиме близько 90 хвилин», - повідомляє Sky News.

Теги: #стармер #відеоконференція #велика_британія

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