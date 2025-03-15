Інтерфакс-Україна

Події

09:14 15.03.2025

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

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Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Станції наземної ділянки червоної лінії Київського метрополітену відновили свою роботу: поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова", повідомляє телеграм-канал КМДА.

Як раніше повідомляла столична адміністрація, шість наземних станцій "червоної лінії" Київського метро були закриті на вхід для пасажирів, оскільки під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.

У зв'язку з демонтажем балки Дарницького шляхопроводу було організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену в напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна». У зворотному напрямку — тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» «Чернігівська». Тут транспорт рухався через вулицю Андрія Малишка.

Чи працюватиме додатковий наземний транспорт і скільки часу – не повідомляється.

Теги: #київ #робота #метро #відновлення

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