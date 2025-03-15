Захисники України в ніч на 15 березня знищили 130 із 178 задіяних ворогом дронів

Ворог атакував у ніч на 15 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. – рф та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим., повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“ Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях”, - інформують ПС ЗСУ.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).