Інтерфакс-Україна

Події

08:50 15.03.2025

Впродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 149 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

“ Вчора загарбники завдали одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2402 дрони-камікадзе та здійснили 5406 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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