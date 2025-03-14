Інтерфакс-Україна

Події

21:40 14.03.2025

Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до восьми - ОВА

1 хв читати
Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до восьми - ОВА

Кількість поранених мирних жителів внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до восьми, повідомляє станом на 21.30 начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"За останніми даними, у Кривому Розі 8 поранених. З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали", - написав Лисак.

За його інформацією пошкоджені 3 багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. Обстеження території триває.

 

Теги: #наслідки #кривий_ріг #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 14.03.2025
Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до одинадцяти - ОВА

Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до одинадцяти - ОВА

21:51 14.03.2025
Херсон ворог бомбардує вдруге за день

Херсон ворог бомбардує вдруге за день

20:59 14.03.2025
Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих

Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих

08:01 14.03.2025
Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі

Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі

22:05 13.03.2025
Семеро цивільних, в тому числі четверо дітей постраждали через атаку російських БпЛА - Синєгубов

Семеро цивільних, в тому числі четверо дітей постраждали через атаку російських БпЛА - Синєгубов

13:07 13.03.2025
Дрони ГУР атакували виробництво БпЛА в Калузькій області - джерела

Дрони ГУР атакували виробництво БпЛА в Калузькій області - джерела

15:07 12.03.2025
У Кривому Розі росіяни вже знищили усі готелі, на будь-який удар по Україні завжди буде відповідь - Зеленський

У Кривому Розі росіяни вже знищили усі готелі, на будь-який удар по Україні завжди буде відповідь - Зеленський

11:23 12.03.2025
Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб

09:35 12.03.2025
Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

08:57 12.03.2025
Кількість поранених внаслідок ракетної атаки ворога у Кривому Розі зросла до п’яти

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки ворога у Кривому Розі зросла до п’яти

ВАЖЛИВЕ

Херсон ворог бомбардує вдруге за день

Україні доведеться піти на певні територіальні поступки РФ – Волтц

Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і попередньо шестеро поранені внаслідок повторного бомбардування Херсона – прокуратура

Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

Економічний форум Люблінського трикутника стартував у Варшаві - Чернишов

Україні доведеться піти на певні територіальні поступки РФ – Волтц

Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну

Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Зеленський привітав Марка Карні зі вступом на посаду прем’єр-міністра Канади

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА