Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до восьми - ОВА

Кількість поранених мирних жителів внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до восьми, повідомляє станом на 21.30 начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"За останніми даними, у Кривому Розі 8 поранених. З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали", - написав Лисак.

За його інформацією пошкоджені 3 багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. Обстеження території триває.